Zeugen gesucht

Langenhagen. Einbrecher versuchten nach Auskunft der Polizei zwischen dem 8. und 20. juli durch Aufhebeln der Hauseingangstür in ein Einfamilienhaus an der Horner Straße einzudringen. Dies gelang ihnen nicht. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die in dem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.