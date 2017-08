Zeugen gesucht

Schulenburg (ok). Die relevanten Daten: 3. Januar, 1. April, 19., 21. und 27. Mai dieses Jahres. An diesen Tagen sollen genau sechs Tannen auf einem Grundstück an der Hannoverschen Straße gefällt worden sein. Ohne Erlaubnis der Eigentümerin. Der Schaden soll sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Tannen müssen entsorgt und der beschädigte Zaun neu errichtet werden. Ein Betrag von 500 Euro sind als Belohung ausgesetzt. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 31 beim Polizeikommissariat Langenhagen.