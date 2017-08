Zuhören und Mitsingen

Langenhagen. Am Sonntag, 20. August, beginnt um 17 Uhr in der Liebfrauenkirche , Karl-Kellner-Straße 67, ein Konzert von "Feuer&Flamme" und dem Projektchor der Liebfrauengemeinde. Es ist bereits der zweite Auftritt der Jugendband und des Jugendchors "Feuer&Flamme" der Diözese Hildesheim in Langenhagen. "Wir kommen natürlich mit einem neuen Programm", erklärt der musikalische Leiter Klaus-Hermann Anschütz. Die Konzertbesucher sind wieder zum Zuhören und Mitsingen eingeladen. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.