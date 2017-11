Zum Teil gesperrt

Kaltenweide. An der Straße Seestädter Platz werden ab Donnerstag, 23. November, Neubauten an das Nahwärmenetz angeschlossen. Für die Arbeiten im Bereich der Fahrbahn, wird die Straße in Höhe der Hausnummern 4 und 5 voraussichtlich bis zum 20. Dezember gesperrt. Die Fußwege bleiben begehbar. Für die Dauer der Straßensperrung können die im südlichen Teil vom Seestädter Platz gelegenen Kindertagesstätte und Parkplätze tagsüber nicht mit Kraftfahrzeugen angefahren werden.