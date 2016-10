Zumba

Langenhagen. Der SC Langenhagen bietet jeden Donnerstag von 19 bis 20 Uhr eine schweißtreibende Stunde Zumba an. Egal, ob jung, ob alt, ob fit oder Anfänger, denn hier ist jeder willkommen, der gute Laune mitbringt. Das Ganze findet für Vereinsmitglieder in der Sporthalle in der Leibnizstraße 52 statt. Zum Schnuppern ist jeder herzlich willkommen. Weitere Infos gibt es direkt bei Zumba-Instructor Fenja unter (0151) 50 90 99 92.