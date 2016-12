Zumba

Langenhagen (ok). Eine Tanzfitnessparty zu lateinamerikanischer Musik, die einfach zu erlernen ist, Kalorien verbrennt und viel Spaß macht. Eine neuer Zumba-Kursus stertet beim SC Langenhagen im neuen Jahr; Trainerin ist Tina Gerhards. Der Kursus läuft vom 10. Januar bis zum 4. April, immer dienstags von 18 bis 19 Uhr in der SCL-Halle an der Leibnizstraße. Anmeldungen bitte an geli.klemp@web.de oder telefonisch unter der Nummer (0511) 77 22 75 montags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr.