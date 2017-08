Zumba

Langenhagen. Zumba ist ein effektives und dynamisches Fitnessprogramm vereint mit vielen Tanzarten zu lateinamerikanischer Musik. Es ist einfach zu erlernen und für jedermann geeignet. Bei Sparta Langenhagen läuft jetzt ein Kursus an.

Termin: Immer mittwochs von 18-19 Uhr zwischen dem 9. August und dem 27.September (acht Mal) in der Sporthalle der Hermann-Löns-Schule an der Niedersachsenstraße 3. Die Kursgebühr beträgt 36 Euro. Einfach bitte jederzeit unverbindlich vorbeikommen Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Nina Brodersen unter der Telefonnummer (0176) 95 56 14 12 oder unter zumba.fenjabarlsen@gmx.de.