Zur Burg Falkenstein

Langenhagen. Am Sonntag, 7. Mai, startet der Bürger- und Heimatverein Langenhagen mit dem Bus um 7.30 Uhr von der Bus/Straßenbahnhaltestelle Langenhagen/Zentrum in Richtung Harz. Ziel ist die Burg Falkenstein, wo eine Führung ansteht. Außerdem wird eine Falknerei besucht. Anmeldungen können bis zum 21. April beim ersten Vorsitzenden Jürgen Miethe unter der Telefonnummer (0511) 6 04 61 60 oder per Mail (j.miethe@bhv-langenhagen.de ) vorgenommen werden. Er erteilt auch gern weitere Informationen.