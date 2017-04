Zur Burg Falkenstein

Langenhagen (ok). Der Bürger- und Heimatverein Langenhagen besucht die Burg Falkenstein im Harz. Geplant sind unter anderem eine Führung und am Nachmittag der Besuch einer Falknerei. Start ist am Sonntag, 7. Mai, um 7.30 Uhr an der Bu- und Straßenbahnhaltestelle Langenhagen-Zentrum. Anmeldungen bitte beim ersten Vorsitzenden Jürgen Miethe unter der Telefonnummer (0511) 6 04 61 60 oder unter j.miethe@bhv-langenhagen.de.