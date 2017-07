Zusätzlich montags

Krähenwinkel (ok). Wer das Deutsche Sportabzeichen beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide ablegen möchte, hat immer dienstags zwischen 17.30 und 19.30 Uhr Gelegenheit dazu. Noch bis zum 26. September werden die Prüfungen auf dem Sportplatz am Stucken-Mühlen-Weg abgenommen. Zum Schwimmen geht es in den Waldsee. In den Sommerferien zwischen dem 22. Juni und dem 2. August sind Übungs- und Prüfungstermine zusätzlich noch montags zwischen 17.30 und 19.30 Uhr.