Zwei Autodiebstähle

Langenhagen (ok). Von zwei Autodiebstählen berichtet die Langenhagener Polizei in der jüngsten Vergangenheit. Und zwar zwischen Mittwoch, 25. Januar, 18 Uhr und Freitag, 27. Januar, 7.55 Uhr an der Gräfenberger Straße sowie zwischen Montag, 30. Januar, etwa 16 Uhr und Dienstag, 31. Januar, 10.30 Uhr am Reuterdamm. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.