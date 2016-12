Zwei Einbrüche

Langenhagen. Einbrecher waren in der vergangenen Woche an zwei Tatorten am Werk. An der Straße Hoher Kamp versuchten sie, Haustür und Fenster an einem Einfamilienhaus aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Am Allerweg gelangten Einbrecher über einen Balkon in eine im Hochparterre gelegene Wohnung und entwendeten Schmuck.