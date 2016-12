Zwei Einbrüche

Langenhagen. An zwei Tatorten waren in der vergangenen Woche Einbrecher am Werk. An der Niederrader Allee drangen Täter durch eine aufgehebelte Terrassentür in eine Hochparterrewohnung ein. Sie durchsuchten alle Räume und erbeuteten Bargeld.

Am Emsweg scheiterten Einbrecher beim Aufhebeln der Terrassentür.