Zwei Einbrüche

Langenhagen. Am Mittwochabend kam es in Schulenburg zu einem Einbruch in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Ein bislang unbekannter Täter erkletterte hierzu über eine Holzbalustrade den Balkon der tatbetroffenen Wohnung und hebelte hier die Balkontür auf. Aus dem Wohnungsinneren wurde Schmuck entwendet. Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Annabergweg in Langenhagen. Dort drangen unbekannte Täter durch Einwerfen einer Fensterscheibe mittels Pflastersteinen in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck, Bargeld und Elektronikgeräte. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Schadenshöhe beträgt etwa 3.000 Euro.