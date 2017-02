Zwei Einbrüche

Langenhagen (ok). In der Nacht von Freitag auf Sonnabend drangen Einbrecher in ein Haus am Hoppegartenring ein, hebelten die Terrassentür auf und ließen Schmuck mitgehen. Am Lienkamp in Godshorn stahlen Diebe am Freitag eine Geldkassette und ein Sparbuch. Scheiben von Autos wurden von Donnerstag auf Freitag am Sollingweg eingeschlagen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15 in Verbindung zu setzen.