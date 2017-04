Zwei Einbrüche

Langenhagen. Einbrüche an zwei Tatorten meldet die Polizei von der vergangenen Woche. Am Pferdemarkt wurde aus einer Werkstatt ein 120 Kilo schwerer Tresor und ein Schweißbrenner gestohlen. Am Riemer Hof wurden aus einem Kellerraum Sommerreifen mit Alu-Felgen im Wert von 2.500 Euro gestohlen.