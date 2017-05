Zwei Einbrüche

Langenhagen. Nun stellte die Polizei zwei Einbrüche fest. An einem Zweifamilienhaus am Bauernwinkel, Krähewinkel, hebelten Täter die rückwärtige Tür auf, durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck.

Am Weserweg versuchten Täter die Tür zum Pfarrbüro aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Die Tür hielt stand.