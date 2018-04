Zwei Einbrüche

Langenhagen. Täter drangen am Wochenende in ein Haus an der Kirchstraße in Engelbostel ein. Schmuck und Bargeld wurden entwendet. Montagvormittag, zwischen 9 und 10.45 Uhr hebelten Täter die Tür eines Mehrfamilienhauses an der Kurt-Schumacher-Allee auf. Im dritten Obergeschoss hebelten sie eine Wohnungstür auf und entwendeten Schmuck und Bargeld.