Zwei Feuerstellen

Langenhagen. Am Süntelweg und am Harzweg gab es am Sonnabend, um 20.30 Uhr, zwei Feuerstellen im Baustellenbereich, die von Anwohnern umgehend gemeldet und auch gelöscht wurden. Eine Warnbake und Müll waren offensichtlich mutwillig in Brand gesetzt worden. Die Schadenshöhe wird auf 150 Euro geschätzt.