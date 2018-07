Zwei Maskierte gesehen

Langenhagen. Ein Zeuge beobachtete zwei maskierte Personen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Gelände einer Werkstatthalle am Pferdemarkt, die sich nach Entdecken in unbekannte Richtung entfernten. Dies meldete er bei der nahegelegenen Tankstelle, machte sich sich aber vor Eintreffen der Polizei aus der Staubi.Auf dem Betriebsgelände wurde an einem Werkstatttor eine eingeschlagenen Scheibe sowie Hebelspuren festgestellt. Personen wurden nicht angetroffen. Zeugenhinweise bitte unter cer Telefonnummer (0511) 109-42 17.