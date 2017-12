Zwei neue AGs

Langenhagen (ok). Zwei Arbeitsgemeinschaften, die vielen Wiesenauern auf den Nägeln brennen, starten im Jahr 2018 im Quartierstreff. Am Donnerstag, 11. Januar, um 17 Uhbr trifft sich die Arbeitsgruppe "Freizeit und Begegnung", am Dienstag, 16. Januar, um 18 Uhr die AG "Sauberkeit im Quartier". Kreative Köpfe sind gefragt, Lösungen und Ansätze sollen entwickelt werden. Wie kann Wiesenau sauberer gehalten, das Bewusstsein für die Problematik geschärft werden? Und: Wie können neue Angebote im Quartier geschaffen werden?