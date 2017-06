Zwei Radtouren

Langenhagen. Zwei Radtouren bietet der Radlertreff Silbersee noch im Juni an. Am Sonnabend, 24. Juni, ist um 10 Uhr am Biergarten Silbersee Abfahrt. Unter der Leitung von Klaus Weißenfeld führt die 42 Kilometer lange Radroute nach Hellendorf und zurück. Es gibt eine Rast zum Fischbrötchenessen auf dem Forellenhof.

Am Donnerstag, 29. Juni, beginnt um 13.30 Uhr am selben Treffpunnkt die Kaffee-Radtour unter der Leitung von Wolfram Methner. Jedermann ist willkommen.