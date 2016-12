Zwei Turniersiege

Langenhagen (ok). Zehn Spiele, neun Siege, ein Unentschieden, 37 Tore, sieben Gegentore und zwei Turniersiege in Garbsen gegen die U 13 der SG Hemmingen-Westerfeld und in Stadthagen gegen die U 13 von SV Arminia Hannover. Die U12 des SC Langenhagen scheint für die nächsten Aufgaben in der Halle gerüstet zu sein. Jetzt geht es am nächsten Sonntag in der Zwischenrunde des U-13-Sparkassenpokals weiter, bevor am Mittwoch darauf ein Testspiel gegen die U 11 von Hannover 96 ansteht. Höhepunkt für die D II vor Weihnachten: Ein Turnier in Wedel bei Hamburg, wo es unter anderem gegen U-12-Mannschafen von Werder Bremen, dem 1. FC St Pauli, VfL Wolfsburg und Union Berlin geht.