Zwei Versuche

Langenhagen (ok). Zwei Einbruchversuche meldet die Polizei Langenhagen. Der erste ereignete sich zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Donnerstag, etwa 10.55 Uhr, an der Wilhelm-Busch-Straße; der zweite im Rehwinkel am Donnerstag zwischen 17 und 18.45 Uhr. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.