Zwei Versuche

Krähenwinkel. Am Sonnabend kam es in der Zeit zwischen 2 und 22 Uhr zu einem Einbruchsversuch in eine Wohnung in Krähenwinkel. Unbekannte Täter gelangten hierbei auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus in der Eichstraße und versuchten dort eine Wohnungstür aufzuhebeln. Dieses misslang jedoch. Die Täter konnten unerkannt fliehen.

Ein weiterer Einbruchsversuch ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Einfamilienhaus in der Friedensallee in Krähenwinkel. Unbekannte Täter versuchten hier über Manipulation am Profilzylinderschloss der Hauseingangstür ins Tatobjekt zu gelangen. Ein Eindringen gelang jedoch nicht. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.