Zweimal versucht

Langenhagen. Am Montag ereigneten sich zwei versuchte Wohnungseinbrüche in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus am Taunusweg zwischen 3 und 12.50 Uhe. Der Einbrecher hebelte zunächst die Zugangstür des Mehrfamilienhauses auf, um anschließend jeweils das Profilzylinderschloss von zwei Wohnungstüren abzubrechen und sich so Zugang in zwei verschiedene Wohnungen zu verschaffen. Beide Wohnungen wurden durchsucht. Angaben zum Diebesgut konnten bislang nicht erlangt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.