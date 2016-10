Zweiter Punkt

Langenhagen (ok). Die Volleyball-Damen des SC Langenhagen haben in der dritten Liga West zwar noch keines ihrer vier Spiele gewonnen, bei der 2:3-Auswärtsniederlage beim TV Eiche Horn Bremen aber ihren zweiten Punkt geholt. Die Langenhagenerinnen egalisierten in dem Match einen 0:2-Rückstand, konnten die Partie aber wegen einer zuz hohen Fehlerquote im entscheidenden Satz nicht mehr für sich entscheiden.