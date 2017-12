IGS-Klasse 7.6 spielte am CCL

Langenhagen (ok). In guter Mission war jetzt die Klasse 7.6 mit ihrer Musiklehrerin Karen Düsterhöft unterwegs, hat am CCL mit ihren Instrumenten 150 Euro an Spenden für das Kinderhospiz Löwenherz erspielt. Die Kids haben sich auch durch das Nieselwetter nicht abhalten lassen und sich sehr gefreut, dass so viel zusammengekommen ist.