18 eindrucksvolle Porträts

Jahrhundertzeugen: Lesung mit Tim Pröse

Langenhagen. Ob Widerstandskämpfer oder Holocaust-Überlebende - die Lebenswege dieser besonderen Menschen beeindrucken gerade in unserer so unruhigen heutigen Zeit. Der Journalist und Autor Tim Pröse hat einige dieser letzten Zeugen über viele Jahre begleitet. Herausgekommen ist ein Buch mit 18 eindrucksvollen Porträts von ihrem Leben und ihrer Botschaft. Am Dienstag, 13. Februar, stellt Pröse im VHS-Treffpunkt um 19 Uhr dieses Buch mit dem Titel "Jahrhundertzeugen. Die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler“ in einer gemeinsamen Veranstaltung von Volkshochschule und Buchhandlung Böhnert vor.Das Buch ist ein Plädoyer der Unangepassten für mehr Toleranz und gegen das Vergessen: Sich gegen Hitler zu stellen, seine Schreckensherrschaft zu überleben und trotzdem nicht mit dem Schicksal zu hadern, sondern immer wieder aufzustehen, dem Leben positiv und mit einem großen Ja zu begegnen, macht Mut für den Umgang mit Terror und Krieg, Flucht und Vertreibung - Themen, die heute wieder von bedrückender Aktualität sind.Tim Pröse war Chefreporter der Münchner Abendzeitung und Redakteur des Focus in den Ressorts „Menschen“ und „Reportage“. Er war mit der Schwester von Sophie und Hans, Inge Aicher-Scholl befreundet, und hat für das größte Kapitel in seinem Buch bislang nahezu unbekannte Dokumente der Familie Scholl einsehen dürfen.Der Eintritt kostet acht Euro.Anmeldungen nehmen die VHS-Geschäftsstellen im Eichenpark und im VHS-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter der Telefonnummer (0511) 7307-97 18 und per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.