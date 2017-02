250 PS und moderne Technik

THW erhält neuen Mannschaftslastwagen

Langenhagen. Der hiesige THW-Ortsverband, Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, hat ein neues Fahrzeug. Übergabe war in Elze bei der Firma Freytag, wo insgesamt zwölf THW-Ortsverbände aus dem Bundesgebiet neue Einsatzfahrzeuge in Empfang nahmen. Nach einer ausführlichen Einweisung an mehreren Stationen und der anschließenden Schlüsselübergabe durch die THW-Leitung und den Fahrzeugausrüster ging es von Elze zurück in die Ortsverbände.Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Lastkraftwagen, ein sogenannter Mannschaftslastwagen (MLW IV). Einsatzkräfte, deren persönliche Ausstattung und die erweiterte Ausstattung der Fachgruppen Beleuchtung, Infrastruktur oder Wasserschaden/Pumpen werden damit zum Einsatz gebracht. Das neue Fahrzeug ist ein multifunktioneller LKW mit einer Motorleistung von 250 PS und sieben Sitzplätzen. Es ist mit modernster Technik wie Analog- und Digitalfunk, LED Blaulichtern, Rückfahrkamera, einer Ladebordwand (zwei Tonnen) und vier Tonnen Nutzlast ausgestattet. Der Fuhrpark der Ortsgruppe hat insgesamt zwölf Fahrzeuge.Die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen des THW Hannover/Langenhagen kommt bei Überflutungen und Überschwemmungen zum Einsatz und verfügt über ein großes Sortiment von leistungsfähigen Pumpen. In Keller, Schutzräume oder Verkehrsanlagen eindringendes Wasser kann abgepumpt werden. Die Fachgruppe ist in der Lage, über längere Strecken Wasserleitungen zu errichten, um beispielsweise Löschwasser für die Feuerwehr zu fördern. Bei der Beseitigung von Wasserschäden in Abwasseranlagen kann sie die Betreiber durch fachlich qualifizierte Arbeiten unterstützen. Die Fachgruppe verfügt über unterschiedliche Pumpentypen in den Leistungsklassen 1.000 bis 3.000, 5.000 beziehungsweise 15.000 Litern pro Minute. Diese Pumpen können neben Schmutz- und Abwasser auch Schlamm fördern und sind bei akuter Gefahr sofort einsetzbar.Bei Hochwasser und Überflutungen kommt es auch international auf schnelle Hilfe an. Das THW stellt hierfür im Rahmen des EU-Gemeinschaftsverfahrens acht High Capacity Pumping Modules (HCP) - eins davon ist in Langenhagen. Zur Ausrüstung gehören Hochleistungs-Wasserpumpen mit einer Leistung von bis zu 15.000 Litern pro Minute. Dabei kann das Wasser über eine Distanz von bis zu 1.000 Metern gepumpt werden. Die HCP-Module sind zwölf Stunden nach Alarmierung einsatzbereit, können auch in schwierigem Gelände arbeiten und sind autark einsetzbar, so der Bericht von THW-Sprecher Pierre Graser.