26 Musikstücke, die begeisterten

Eindrucksvolles Weihnachtskonzert der IGS Langenhagen

Langenhagen (ok). 26 Musikstücke – auch das zu Weihnachten obligatorische "Last Christmas" durfte natürlich nicht fehlen – die die ganze Bandbreite der musikalischen Ausbildung an der IGS Langenhagen darstellten. Orchesterklassen von fünf bis zehn, Chor, Band und als krönender Höhepunkt das Jugendblasorchester, das in Kooperation mit der Musikschule ab der achten Klasse Musiker aufnimmt. Alle Musiker legten sich mit ihrem Instrument oder ihrer Stimme beim Weihnachtskonzert im Theatersaal so richtig ins Zeug, gaben ihr Bestes. Besonders hervorzuheben: Neo Müffelmann aus der 5.6 mit einer tollen Gesangseinlage, bei der jeder Ton saß.