29 schöne Farbkleckse

Künstlerinnen stellten Regenschirme am Handelshof aus

Langenhagen (ok/gg). Nach Aussage der zwei Künstlerinnen, die das Ganze initiiert haben, sind es schöne Farbkleckse, an denen sich viele Menschen erfreuen sollen: Die Grünfläche am Handelshof ist am Donnerstag spontan für ein eintägiges Projekt genutzt worden. Die Kreativen, die namentlich nicht genannt werden wollen, haben mit Heringen 29 Regenschirme in verschiedenen Farben im Boden befestigt. Gereizt habe sie die Freifläche, weil sie einen zentralen Punkt in Langenhagen darstelle, zwischen Straßenbahn und CCL, und einfach besonders viele Passanten einen schönen Blickfang haben sollen.