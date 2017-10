50 Prozent Rabatt

Wasserwelt betreibt Wiedergutmachung

Langenhagen (ok). Zwei Tage wegen eines Netzwerkfehlers geschlossen – das Team der Wasserwelt hat sich in den ersten Tagen nach der Eröffnung des Bades nicht nur Freunde gemacht. Doch jetzt soll alles besser werden. Als kleine Wiedergutmachung zahlen die Besucherinnen und Besucher am Wochenende nur die Hälfte des regulären Eintrittspreises. 50 Prozent Wiedergutmachungs-Rabatt für die Unannehmlichkeiten der letzten Tage. Das gilt für alle Eintrittspreise, auch für die Saune, nicht aber für Essen und Trinken. Und zwar sowohl am Sonnabend, 28. Oktober, als auch am Sonntag, 29. Oktober. „Wir entschuldigen uns bei allen Besucherinnen und Besuchern für den etwas holprigen Start und wünschen viel Spaß und gute Erholung in der neuen Wasserwelt Langenhagen“, sagt Stadtbaurat Carsten Hettwer, zugleich Leiter des Eigenbetriebes Bad. Mehr Infos unter www.wasserwelt-langenhagen.de.