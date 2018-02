500 rote Ballons zum Valentinstag

Team von „1001 Creationen“ beschenkt seine Kundinnen und Kunden

Langenhagen (ok). Wer eine tolle Geschenkidee sucht, ist bei 1001 Creationen im Obergeschoss des CCL-Bestandsbaus seit acht Jahren genau an der richtigen Adresse. Zum Valentinstag hatten Chefin Farnoosh Rafiei und ihr Team eine tolle Idee. Sie verschenkten 500 rote, herzförmige Luftballons, die mit Helium gefüllt waren. Und wer wollte, konnte sich den Ballon gegen ein kleines Entgelt auch noch signieren lassen. Kein Wunder, dass die Ballons schon lange vor Geschäftsschluss an die Frau oder den Mann gebracht worden waren, um damit seine Liebsten zu beschenken.