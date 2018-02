60 Jahre und immer noch jung geblieben

Konzert des Blasorchesters am Sonntag, 22. April, im Theatersaal

Langenhagen. Wer schon länger in Langenhagen lebt, dem kann das Blasorchester der Stadt Langenhagen, nicht entgangen sein. In den vergangenen Jahrzehnten hat es sich immer wieder einen Namen gemacht. Nicht nur durch die musikalische Leistung, sondern auch durch die vielen Reisen in das internationale Ausland und die Zusammenarbeit mit besonderen Solisten zeichnete das Orchester in seinem 60. Jährigen bestehen aus. Zuletzt konnten die Musiker ihr Können mit dem Tenor Stefan Adam der Staatsoper Hannover beim Adventskonzert in der Elisabethkirche oder mit dem Vibraphonisten Frederik Haas im NDR Sendesaal am Maschsee unter Beweis stellen. 2018 feiert das Orchester nun sein 60-jähriges Bestehen und ist beliebt unter der Musikern wie nie zuvor. Unter der Leitung von Harald Sandmann, der nun seit zwei Jahren die Leitung des Orchesters von seinem Vorgänger Kai Philipps übernommen hat, könnte sich das Orchester nochmal weiterentwickelt. So schaffte es das Orchester auch, dem Nachwuchsmangel entgegenzuwirken und viele junge Musiker für die musikalische Arbeit und die Gemeinschaft zu begeistern. Pünktlich zu den Vorbereitungen für das Jubiläumskonzert, hat unter anderem das Schlagwerk mit zwei jungen Musikern, Zuwachs bekommen. Registerführerin Sandra Ritschel, die von Haus aus Klarinettistin im Heeresmusikkorps Hannover ist, kann jede Hilfe für das neue Programm gebrauchen. Warum so viele Musiker in dem Register benötigt werden, können Interessierte am Sonntag, 22. April, um 17 Uhr im Theatersaal Langenhagen selber sehen und hören. Geschäftsführer Gero Kretschmer verrät nur so viel: mit einem Besuch in der Musicalstadt Hamburg kann bis zum Konzert gewartet werden. Am zweiten Märzwochenende fährt das Orchester nach Wernigerode zum Probenwochenende, um sich für das Jubiläumskonzert, welches unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Mirco Heuer steht, vorzubereiten. „Wir haben uns für dieses Konzert wieder ganz besondere Highlights rausgesucht, welche das Orchester sehr fordert, aber auch allen Musiker die Möglichkeit gibt, sich auf seinem Instrument weiterzuentwickeln“, so der Dirigent Harald Sandmann. In Wernigerode sollen nun die Feinheiten rausgearbeitet werden, damit das Konzert für Musiker wie für Besucher ein besonderes Erlebnis wird.Das Konzert unter dem Motto „Von Kontinent zu Kontinent“ zum 60-jährigen Jubiläum des Blasorchesters der Stadt Langenhagen, findet am 22. April, um 17 Uhr im Theatersaal Langenhagen, statt. Der Vorverkauf der Eintrittskarten beginnt am 24. Februar über den HAZ/NP/ECHO-Ticketshop, sowie über alle Vorverkaufsstellen der HAZ/NP. Weitere Infos finden Interessierte auf der Homepage www.blasorchester-langenhagen.de