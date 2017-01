85 Kinder zeigen Ballett

"Alice im Crazy-Land" im Theatersaal

Langenhagen. Am Sonntag, 22. Januar, um 17 Uhr zeigen 85 Kinder und Jugendliche aus dem Kangarou Sport Center Langenhagen und GSC Garbsen eine Abwandlung des Märchens "Alice im Wunderland" im Theatersaal an der Rathenaustraße. Die Vorstellung beginnt um 17 Uhr, Restkarten sind an der Tageskasse ab 16 Uhr erhältlich.Gezeigt wird ein Ballett, eine lustige Reise, allerdings nicht in das Wunderland sondern in das Crazy-Land. Choreografie und Inszenierung hat die Ballett-Pädagogin Linda Zilic inne.