Ab in das Kräuterbeet

NAJU lädt auf die Naturinsel ein

Langenhagen. Die Naturschutzjugend (NAJU) lädt für Sonnabend, 10. März, von 10 bis 14 Uhr auf die Naturinsel ein, wo bei gutem Wetter das Kräuterbeet erneuert werden soll. Dafür wird das Beet ausgehoben und mit einem Vlies ausgelegt. Bei einem weiteren Termin wird das Kräuterbeet neu bepflanzt, damit die Jugendgruppen im Sommer wieder auf der Naturinsel auf Schnuppertour gehen können. Das Team um Anja, Insa, Dominik und Felix freut sich auf interessierte Kinder ab zehn Jahren, die bei dem Projekt dabei sein und die NAJU verstärken möchten. Für alle Helfer gibt es als Verpflegung wieder eine leckere, warme Suppe. Es wird darum gebeten, an festes Schuhwerk und passende Kleidung zu denken.Treffpunkt ist der Parkplatz am Wietzepark auf Langenhagener Seite. Anmeldungen für den Termin werden bis zum 7. März per E-Mail vorstand@naju-langenhagen.de angenommen. Das weitere Programm mit allen NAJU-Terminen ist auf der Internetseite www.nabu-langenhagen.de/naju-termine zu finden.