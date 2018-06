210 Teilnehmer beim Volksradfahren in Langenhagen mit von der Partie

Langenhagen. So schlecht war das Wetter doch gar nicht, so die Meinung der Mehrzahl der 210 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es hätte schlimmer kommen können, denn richtig geregnet hat es nicht und gegen Kälte sind Radfahrer gewohnt, sich zu schützen. So herrschte dann auch gute Stimmung, bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, bei den Kindern sowieso und auch bei der Standbesetzung in Langenhagen (Robert-Koch-Realschule), Godshorn, Schulenburg, Engelbostel, Kaltenweide und Krähenwinkel. Die Leute an den Kontrollstellen aus den örtlichen Vereinen sind in der Regel schon viele Jahre dabei, was den ausrichtenden RC Blau-Gelb Langenhagen und auch den Sportring Langenhagen freut.Es ist eine ziemlich aufwändige Veranstaltung für den Ausrichter. Allein das Aus- und Abschildern kostet viel Zeit. "Aber wir machen das gerne", sagten der erste Vorsitzende Klaus Tast und der Organisator Walter Euhus, "und wir werden das noch weitere Jahre tun, auch wenn die Teilnehmerzahlen schrumpfen. Aber die Unterstützung des Flughafens und des Sportrings erleichtern unsere Arbeit sehr."Es hat wie in den Vorjahren wieder Preise gegeben. Um ein Essen im Maritim, gestiftet vom Airport, rangelten mehre Senioren, Roger Döring aus Krähenwinkel (80), Heinrich Döpke aus Schulenburg (82) und vier RadfahrerInnen aus Godshorn: Klaus-Dieter Müller (80), Ulla (78) und Karl (83) Habermann, sowie Heinz Fuge, der mit 86 Jahren zugleich ältester Teilnehmer des Volksradfahrens wurde. Fuge ist auch zugleich ältestes Mitglied des veranstaltenden Blau-Gelb Langenhagen.Ähnlich eng ging es zunächst bei den jüngsten nichtradfahrenden Teilnehmern zu. Es waren immerhin drei dreijährige Mädchen dabei. Aber das Stofftier, den Preis der Bücherei Böhnert, gewann ganz eindeutig Nika Koßmann aus Schulenburg, elf Monate alt. Jüngster selbstfahrender Teilnehmer war mit vier Jahren Felix Thieße aus Langenhagen. Dessen Preis wurde genauso vom Flughafen gestiftet, wie der ausgeloste Sonderpreis, den Stephan Seidel aus Bad Münder gewann, der aus Engelbostel gestartet war.