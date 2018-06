Abitur an der IGS gemeistert

Carina Groß ist mit glatter eins Jahrgangsbeste

Langenhagen. Nach einem gut elfwöchigen Prüfungszeitraum haben von 124 Schülern der IGS Langenhagen 112 die Abiturprüfung erfolgreich bewältigt. Am 20. Juni stellte die Prüfungskommission unter dem Vorsitz von Gesamtschuldirektor Timo Heiken das Abschlussergebnis fest. Insgesamt 192 Einzelprüfungen wurden in 15 Fächern und zahlreichen Themenbereichen abgelegt. So mussten sich die Prüflinge in den mündlichen Prüfungen Themen wie „Grundlagen der Kern- und Quantenphysik“, “Nationales Selbstverständnis der Deutschen“ oder „Milchsäure in Lebensmitteln und im Blut“ stellen.Die beste Schülerin in diesem Jahr ist Carina Groß mit einem überragenden Schnitt von 1,0. Sie hat alle Abiturprüfungen im Einserbereich abgeschlossen. Es folgen Lennard Stoellger mit einem Schnitt von 1,3 und Birte Dreßler sowie Dina Greinert mit 1,4. In den mündlichen Prüfungen wurden insgesamt 32 Mal Noten im Einserbereich erzielt. Am Ende erreichten zwölf Schüler eine eins vor dem Komma.Die Leiterin der gymnasialen Oberstufe, Regine Klinke, zeigte sich mit den Leistungen sehr zufrieden. „Unsere Schüler waren hoch motiviert und gut auf die Prüfungen vorbereitet“, so Klinke. Ein besonderer Dank der Schulleitung gilt den Prüfern, die in kürzester Zeit zahlreiche, zum Teil bis zu 30 Seiten lange Arbeiten zu korrigieren hatten und bis zu 18 halbstündige mündliche Prüfungen abnehmen mussten. Schulleiter Heiken sagt: „Das ist absolute Schwerstarbeit und höchste Konzentration.“Auch die zuständige Jahrgangsleiterin Marion Müller-Sack und ihr Tutorenteam waren glücklich, ihre Schüler erfolgreich durch die Abiturprüfungen gebracht zu haben: „Viele haben sich bis zum Ende in das Zeug gelegt und dann auch das gewünschte Ergebnis erzielt“.Die Abiturienten sind: Sophia Ahrendt, Natalia Alijevic, Linus Altrogge, Jan-Christian Aschenbrenner, Martin Baron, Henri Betz, Niklas Johannes Böhle, Aisha Laura Braun, Lina Neele Sophie Agnes Brückweh, Lorraine Damerius, Lea Hannah Diercks, Pia Diesner, Sarah Dobrindt, Birte Dreßler, Eilien Ediz, Malin Sophia Eye, Narges Faiz, Henrike Fiedler, Sarah Finkendey, Lou Keno Freiholz, Jan Gärtner, Vivien Gavric, Natalie Gawert, Pia Kristin Giese, Lena Gleue, Anneke Göbel, Dina Greinert, Malin Griethe, Carina Groß, Nele Grotjahn, Amy Hagen, Felix Hartmann, Ole Hartmann, Lotta Hartung, Dicle Haslama, Louisa Hauton, Nino Heimberg, Hannah Heinrichs, Fabio Herschel, Nina Verica Hinze, Marie-Sophie Hügel, Emmaly Johnson, Antonia Kalfar, Alina Kloos, Lea Sofie Kobylski, Jan Kramer, Anna Krautberger, Alica-Mae Krone, Kristin Tamara Laes, Christopher Landgraf, Konstantin Fabian Langer, Sina Lasch, Nadine Lehmann, Tessa Linnenbrink, Christopher Lork, Julian Menon, Michelle Metz, Yannick Meyer, Jan Ole Meyerrose, Konrad-Adam Modrzejewski, Hanna Moses, Melvin Müller, Aleksandra Musiol, Sascia Mußmann, Sabrina Naethe, Louisa Neessen, Sonja Maria Nitschmann, Julius Noack, Lisa Otrzonsek, Denise Paul, Katharina Julia Pechmann, Cedric Petersen, Oliver Pfeuffer, Annaclara Pieper, Maryam Rafahi, Lea Bianca Rathenspiel, Johanna-Sophie Reuter, Laura Riedner, Steffen Maximilian Röber, Lea Natascha Rosenberger, Rebecca Saakel, Valentina Sadiku, Sina Marie Schäfer, Jacqueline Adile Jennifer Schiller, Jan Niklas Schirle, Noa Clarissa Schmalstieg, Annika Schoch, Vivienne Schröder, Milena Schuseil, Jason Schweda, Assmar Sediq, Florentin Selmani, Lukas Sippel, Christopher Smith, Darren Smith, Laura Stahlhut, Lennard Stoellger, Lennard Stoyke, Eileen Strathmann, Hans-David Thang, Dilara Toker, Cecilia Uckert, Celine Vlaar, Sandra Vogel, Erik Lasse Voß, Paul Robert Wegehaupt, Tobias Wicke, Carlotta Wilhelm, Paul Wölper, Florian Wook, Lasse Philip Zander und Marla Zimmermann.