Schulleiter lobt Leistung seiner Schüler

Langenhagen. 105 Abiturienten des Gymnasiums haben ihre Abiturzeugnisse erhalten. „Damit endet die Schulzeit dieser jungen Leute, die hervorragende Ergebnisse in der Abschlussprüfung erreicht haben“, lobt Schulleiter Matthias Brautlecht. 15 Abiturienten schlossen mit einer „Eins vor dem Komma“ ab, beste Abiturienten mit der Traumnote 1,2 sind Miriam Strüber (Musikprofil) und Fabian Vogel (Sprachliches Profil). Der Abiturjahrgang 2017 sei ein Jahrgang, der in achtjähriger Gymnasialzeit herausragende Kreativität, hohe Zuverlässigkeit, starkes Problembewusstsein und hohes Engagement zeigte, so der Rückblick des Schulleiters. Der Schülerrat habe vieles bewegt, dem sei Dank geschuldet. Matthias Brautlecht sagt: „Die Abiturienten haben im Musikprofil tolle Aufführungen präsentiert, im naturwissenschaftlichen Bereich überzeugend gearbeitet, waren sprachlich engagiert und überzeugend in gesellschaftswissenschaftliche Diskussionen involviert.“ Alle diese Kompetenzen werden ihnen auf dem Weg, den sie jetzt beginnen, hilfreich sein. Wie Classius Clay im diesjährigen Abi-Motto „Muhammad Abi, zwölf Jahre durchgeboxt“ werden sie sich den Herausforderungen stellen, Kampfgeist zeigen und Unternehmungslust und Kreativität an den Tag legen, um die von ihnen selbst gesetzten Ziele zu erreichen, so der Schulleiter, der sich sehr stolz und zufrieden mit den erreichten Ergebnissen zeigt.Hier die Namen der Abiturienten im Abschlussjahr 2017: Rick Aiple, Kristina Aladzic, Rebecca Allmeroth, Kenneth Appiah, Judi Arafat, Emmanuel Atisu, Ronja Backhaus, Philipp Tobias Bader, Dennis Bank, Elmira Baslioglu, Evelin Becker, Alexandra Blank, Gina Bockisch, Mike Oliver Böhm, Marie Bortel, Lukas Borzyszkowski, Robin Bosse, Rahime Ergem Cetinbag, Kwok-Fung Choi, Ioannis Denaxas, Marie-Chantal Dobrindt, Jasmin Helin Dogan, Lea-Celina Döring, Ina Drenckhahn, Poul Einbeck, Evelyn Elsner, Sabrina Feierabend, Celina Fraat, Alexander Franz, Fabian Frei, Lara Ganteföhr, Noah Bora Göymen, Gisa-Marie Greif, Lisa Gronau, Justus Groth, Florian Hafermann, Justin Hagen, Dominik Hajdamowicz, Beate Horst, Judy Ibrahim, Serife Kadioglu, Jonas Kaiser, Jessica Kallert, Solin Karim, Jana Faye Kelterborn, Tina Keshizadeh, Timon Klaus, Lukas Kleen, Jacqueline Koch, Maximilian Kohl, René Köhlmus, Corbin Kölbel, Denis Kolodziej, Isabelle Charlott König, Johanna Kratzberg, Gian-Luca Krübbe, Isabel Laszinski, Lara-Joann Liebmann, Leanne Lippe, Elisa Mende, Tina Meyerhof, Ines Miller, Greta Marie Mönch, Marc Monsen, Luca Marvin Nedaskovskij, Alina Neudecker, Jenny Norberg, Anna Paprott, Eric Peters, Eldis Ramulic, Dennis Richter, Jan Ritter, Rabea Scheckel, Isabell Scheibel, Linda Schneider, Loreen Schneider, Jeannette Scholtysek, Verena Schröder, Paula Schwarz, Dominik Schymosch, Zuha Shafiq, Yannik Sippel, Asiye Sitar, Merkur Smajlaj, Arjan Sohrab, Lena-Marie Sölter, Alina Stengritt, Mirjam Johanna Strüber, Sophia Marie Strüber, Bartosz Jakub Szendzielorz, Alexander Tidow, Francisca Loreen Trensch, Fabian Vogel, Sebastian Vogt, Julian Tobias Voßler, Florian Weber, Kristina Wert, Janna Wieling, Josefa Wöllenstein, Jorrit Wunder, Can Yesiltac.