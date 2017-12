ADFC auf Regionsebene

Reinhard Spörer ist Vorsitzender

Region. Der ADFC-Regionsausschuss wählte den Langenhagener Reinhard Spörer einstimmig als seinen neuen Vorsitzenden. Zusammen mit seinem Stellvertreter Jens Spille aus Hemmingen stimmt er in diesem Ausschuss die Aktionen der 15 Ortsgruppen in der Region Hannover ab und koordiniert das regionsweite Vorgehen zu Fragen wie Zusammenleben mit anderen Verkehrsteilnehmern, Kontakte zur Politik, Informieren und Werben, Fahren und Abstellen, jung und alt sowie besonders zur Sicherheit der Rad fahrenden und setzt einen Focus auf technische Neuerungen und IT-Applikationen (Apps).Sein Amt als Sprecher der ADFC-Ortsgruppe Langenhagen führt Spörer weiter, und verspricht sich von dem neuen Amt und dem damit deutlich besseren Austauch viele gute umsetzbare Ideen auch für die Radfahrer in Langenhagen.