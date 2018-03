Aktion rund um das Osterfest

Gewinnspiel im CCL ab Dienstag, 20. März

Langenhagen. „Der Frühling ist in das CCL eingezogen“, meldet das Centermanagement. Auf liebevoll geschmückten Deko-Inseln sind bunte Frühjahrsblüher zu sehen, die mit ihrer Farbenpracht und den frischen Blumendüften gute Laune verbreiten und den grauen Alltag vergessen lassen. Ab Dienstag, 20. März, wird die Frühjahrsdekoration mit einer Osterdekoration ergänzt, die die Vorfreude auf Ostern noch ein bisschen erhöhen wird. Höhepunkt ist der Besuch des Osterhasen am Sonnabend, 31. März, der von 13 bis 19 Uhr die kleinen CCL-Gäste herzlich begrüßen und Süßigkeiten verteilen wird.Ein genauer Blick auf die Frühjahrsdekoration lohnt sich: In dem farbenfrohen Pflanzbeeten im Erdgeschoss und Obergeschoss sind ab Dienstag, 20. März, acht Buchstaben versteckt. Wer alle Buchstaben entdeckt, kann sie in die richtige Reihenfolge bringen und damit das Lösungswort für das CCL-Gewinnspiel finden. Unter Nennung des Namens und mit dem Betreff „Ostergewinnspiel“ kann jeder bis zum 31. März am Gewinnspiel teilnehmen, per E-Mail an centermanagement@cc-langenhagen.de. Unter allen richtigen Einsendungen verlost das Centermanangement einen Centergutschein im Wert von 200 Euro. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am Dienstag, 3. April, per E-Mail benachrichtigt.Ein CCL-Besuch lohnt sich immer: aktuellen Modetrends für den Frühling, exklusive Geschenkideen für Ostern und tolle Inspirationen für Osterdekorationen gibt es in den Shops kombiniert mit persönlicher Beratung.