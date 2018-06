Aktionstag gegen den Schmerz

Infoveranstaltung am 6. Juni in der Paracelsus-Klinik

Langenhagen. Etwa 23 Millionen Deutsche berichten über chronische Schmerzen. Bei sechs Millionen Deutschen sind die chronischen Schmerzen so deutlich ausgeprägt, dass sie sich im Alltag und im Berufsleben beeinträchtigt fühlen. Die Zahl derer, die unter chronischen, nicht tumorbedingten Schmerzen und unter damit assoziierten psychischen Beeinträchtigungen leiden liegt in Deutschland bei 2,2 Millionen. Die Versorgung von Schmerzpatienten in Deutschland ist jedoch lückenhaft. Information, Beratung und Aufklärung der Patienten sind daher die Ziele des siebten Aktionstags gegen den Schmerz.„Zu einer guten und wirksamen Therapie gehört ein umfassendes Konzept, das neben Arzneimitteln auch nichtmedikamentöse Therapien berücksichtigt“, sagt Claudia Schulz-Sery. „Mit unserer Beteiligung am Aktionstag möchten wir Patienten und Angehörige beraten und zugleich mit ihnen ins Gespräch kommen“, so die Schmerzexpertin.In der Multimodalen Schmerztherapie der Paracelsus-Klinik Langenhagen arbeiten Schmerztherapeuten und Orthopäden mit Psychologen, Ergo- und Physiotherapeuten zusammen. In einem Vortrag am Mittwoch, 6. Juni, um 17 Uhr, werden die Therapieabläufe der multimodalen Schmerztherapie von Dr. med. Claudia Schulz-Sery im Konferenzraum der Paracelsus-Klinik vorgestellt.Um Anmeldung zum Vortrag am 6.Juni wird unter langenhagen@paracelsus-klinken.de oder unter (0511) 7794-0 gebeten.