Aktiv für die Gesundheit

VHS-Angebote gegen Bewegungsmangel

Langenhagen. Bewegung und Entspannung sind Basis für Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Im VHS-Programm finden Interessierte ein breites Angebot von Entspannungstechniken bis hin zu gesundheitssportlicher Aktivität.Veranstaltungen, die helfen die einseitigen Belastungen des Alltags und den Bewegungsmangel auszugleichen, sind beispielsweise Wirbelsäulengymnastik. Freie Plätze gibt es in unter anderem den Kursen am Montagvormittag und nachmittags sowie freitags.Die Kombination von bewusster Atmung und Körperarbeit in den Yoga-Kursen kräftigen den Körper, helfen Spannung abzubauen und fördern innere Ruhe und Gelassenheit.Freie Plätze in Yoga-Kursen gibt es montags vormittags, dienstags und donnerstags nachmittags sowie in einzelnen Abendkursen sowie in einem speziellen Angebot Yoga für Senioren. Weitere Informationen: Telefon (0511) 73 07 97 04.