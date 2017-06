Alarm in der Klinik

Langenhagen. Bei Bauarbeiten in der Paracelsus-Klinik am Oertzeweg wurde am Donnerstagvormittag, um 9.38 Uhr, die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Ortsfeuerwehr rückte mit 20 Einsatzkräften aus, sechs Einsatzfahrzeuge waren vor Ort. Unter Einsatzleitug von Frauke Wegner wurde der Bereich kontrolliert und die Fehlalarmierung bestätigt.