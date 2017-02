Alarm ist nun mal Alarm

Feuerwehr musste bei Autogrammstunde des Dschungelkönigs stören

Langenhagen. Niemand stört gerne. Auch die Feuerwehr nicht. Schon gar nicht, wenn Hunderte enthusiastischer Fans ihrem frisch gekürten Dschungelkönig im CCL huldigen. Aber Alarm ist Alarm, da hilft alles nichts. Zumal Stargast Marc Terenzi das ganze Spektakel gewohnt freundlich als Teamplayer sportlich nahm.Für die meisten Feuerwehrleute war der Alarm am Donnerstagabend wohl eine der kürzesten Einsatzfahrten: Denn auch sie wurden gestört. "Wir waren gerade in unserem Ausbildungsdienst im Gerätehaus direkt gegenüber, als die Brandmeldeanlage im CCL auslöste", berichtet Feuerwehrsprecher Christian Hasse am Tag danach. Als die Feuerwehr Sekunden später kurz nach 19 Uhr mit vier Fahrzeugen 20 Mann stark vor dem Einkaufszentrum ankam, strömten ihnen bereits viele Besucher der Autogrammstunde entgegen. "Der Sicherheitsdienst im CCL hat hervorragende Arbeit geleistet", betont Hasse. "Da zahlen sich die regelmäßigen Evakuierungs-Übungen wirklich aus."Wenige Minuten später schon stellte sich die Ursache des Alarms heraus: Ein Rauchmelder im Durchgang der Westpassage hatte ausgelöst. "Gut möglich, dass einige Besucher wegen der Kälte draußen dort geraucht haben oder Rauch hineingezogen ist." Dass manch ein Fan seine geduldig erwartete Position in der Schlange während der Evakuierung aufgeben musste, tut Hasse zwar leid. "Aber es hilft ja nichts." Insgesamt hätten alle den Alarm entspannt aufgenommen, zumal es bereits wenige Momente später Entwarnung gab. Auch Terenzi selbst ließ sich nicht lange bitten, als Einsatzleiter Karsten Patz spontan um ein Foto bat. Teamplayer ist der Unterhaltungskünstler offenbar nicht nur im Dschungel.