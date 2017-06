Alle guten Dinge sind drei

Dritte kubanische Filmnacht am Freitag, 23. Juni

„Kuba entwickelt sich rasant. In den letzten Jahren waren dort der Papst, Ex-Präsident Obama und die Rolling Stones zu Besuch. Und nun ist Kuba zum dritten Mal zu Gast in Langenhagen“, freut sich Eberhard Engel-Ruhnke vom Kirchenvorstand der St. Paulusgemeinde. Nach dem guten Zuspruch in den letzten beiden Jahren veranstaltet die Gemeinde am Freitag, 23. Juni, eine weitere kubanische Filmnacht, die im Rahmen der Reihe Kultkino openair am Kirchturm stattfindet. Extra zum Film wird eine kleine Cocktailbar eingerichtet. Im Angebot sind dann „Mochito“ und „Cuba Libre“, wobei der Saft der Limetten frisch gepresst hinzugefügt wird. Und in einer speziellen Raucherecke im Freien kann bei dem Genuss einer Zigarre das spezielle Kubagefühl aufkommen. In der Hindenburgstraße 85 stehen schon ab 20 Uhr Getränke bereit und bei kubanischer Musik können sich Besucher auf den Filmbeginn um 21 Uhr freuen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Gemeindesaal statt. Der Eintritt ist frei Der Film entführt in das Havanna der 90er Jahre: In einem Eiscafe trifft der systemkritische Künstler Diego auf den naiven Studenten David. Während der schwule Diego darauf hofft, den schönen Jungkommunisten ins Bett zu bekommen, wittert der linientreue David die Chance, einen Staatsfeind zu entlarven. Zwischen den beiden entwickeln sich leidenschaftliche Debatten über persönliche und politische Freiheiten. Unter Diegos Einfluss beginnt Davids Idealbild vom System zu bröckeln. Bald verbindet die beiden eine tiefe Freundschaft, so dass die ursprünglichen Ziele - Verführung auf der einen, Bespitzelung auf der anderen Seite - völlig an Bedeutung verlieren. Doch dann erhält Diego Berufsverbot.Eine kleine Überraschung erwartet die Besucher des Films, wobei die Stichworte Erdbeer und Schokolade schon verraten werden können. Außerdem können sich die Besucher an Bildern aus Kuba, die an Stellwänden angebracht sind, vor dem Film und in der Filmpause erfreuen.„Immer wieder faszinieren Bilder aus Kuba, da möchte man am liebsten seine Koffer packen, in Havanna landen, sich die Sonnenbrille aufsetzen und eine Zigarre anzünden“, schwärmt Engel-Ruhnke.