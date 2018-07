Alle Modelle bis 1987

Neuntes Oldtimer-Treffen in Langenhagen bei Famila

Langenhagen. Am Sonntag, 29. Juli, findet von 10 bis 17 Uhr zum neunten Mal das vom motormobile Langenhagen organisierte Olditreffen unter dem Motto„ Youngtimer treffen Oldtimer“ auf dem Parkplatz des Famila-Warenhauses an der Hans-Böckler-Straße 60 bis 66 in Langenhagen statt. Wie immer ist der Eintritt für alle Teilnehmer frei. Fahrzeuge aller Art bis Modelljahr ´87 sind hierzu herzlich eingeladen.Für das leibliche Wohl ist wie immer vorgesorgt: Leckeres vom Grill sowie das beliebte Kaffee-und-Kuchen-Buffet gegen eine kleine Spende. Bei der aktuellen Wetterlage sollte auch an ausreichendem Sonnenschutz gedacht werden .