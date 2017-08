Polizei sucht Hinweise

Langenhagen (ok). Diebe haben bei zwei Einbrüchen im Juli im Annabergweg eine offensichtlich ältere Trittleiter genutzt. Wer kann Angaben zu der Leiter machen. Hinweise bitte an die Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15 oder an die "Ermittlungseinheit Wohnungseinbruch" der Polizeiinspektion Burgdorf unter den Telefonnummern (05136) 88 61-41 15 oder -41 36.