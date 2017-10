Alternativer Gottesdienst

Lebensberatung am 22. Oktober

Engelbostel-Schulenburg. Hans-Günter Schoppa kennt die Sorgen und Nöte vieler Langenhagener, denn er leitet die evangelische Lebensberatungsstelle an der Ostpassage. Im alternativen SonnTakt-Gottesdienst am Sonntag, 22. Oktober, in der Martinskirche wird der Psychologe die Beratungsangebote seines Teams vorstellen.„Ich bin sehr dankbar, dass die Fachleute aus der Lebensberatungsstelle die seelsorgerliche Arbeit von uns Pastoren ergänzen“, sagt Pastor Rainer Müller-Jödicke, der Hans-Günter Schoppa interviewen will. Während des Gottesdienstes lädt das Musikteam 96eins mit neuen und vertrauten Melodien zum Mitsingen ein. Im Anschluss bittet die Gemeinde zum Bistro in das Gemeindehaus.